Агент Джикии рассказал, сможет ли защитник сыграть в матче против «Локомотива»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ», сможет ли футболист принять участие в матче 26-го тура против «Локомотива».

«Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будет принимать тренерский и медицинский штаб. Сейчас мы не знаем, сможет или не сможет он сыграть с «Локомотивом», — сказал Шпинев «СЭ».

По информации «СЭ», капитан «Спартака» с большой долей вероятности не сможет принять участие в матче против «Локомотива».

Ранее 30-летний капитан красно-белых не попал в заявку команды на московское дерби против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ. В «Спартаке» сообщили, что у защитника микроповреждение.

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.