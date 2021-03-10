РПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ

Российская премьер-лига провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ, сообщает Telegram-канал лиги.

В совещании приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители других подразделений лиги, а также представители ФНЛ: «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика».

«Представители клубов ФНЛ сообщили о степени готовности участия в Тинькофф РПЛ в случае выхода в лигу по спортивному принципу, а также обсудили с руководством РПЛ другие вопросы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на данный момент все обсуждалось в рабочем порядке, цель совещания — просветительская. Выезд комиссии РПЛ по стадионам запланирован на март-апрель. В начале мая — заседание комиссии.

На данный момент в турнирной таблице ФНЛ лидируют «Крылья Советов», на втором месте — «Нижний Новгород». 3-4 места, гарантирующие стыковые матчи, занимают «Оренбург» и «Торпедо».