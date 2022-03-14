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«Очень грубая ошибка. Для чего тогда нужен ВАР?» Хусаинов — о пенальти в ворота «Спартака»

Хусаинов высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара» (1:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это очень грубая ошибка. Люди, которые судят на поле и сидят за ВАРом имеют один уровень квалификации. К сожалению, он не очень высокий. Такой уровень виден во всех матчах нашей лиги. У наших арбитров очень невысокое судейское образование. Предъявлять требования к высокому уровню судейства нет возможности. ВАР обязательно должен был вмешаться, для чего он тогда нужен? Люди ходят видеть справедливость. Поправьте регламент в работе видеоарбитров наконец!» — сказал Хусаинов «СЭ».

По ходу матча с «Краснодаром» московскому клубу не засчитали 2 забитых мяча.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команды сыграет с «Нижним Новгородом».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
10
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Федор Смолов

Динамо

 9
П
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Краснодар

 6
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Динамо

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Зенит

 6
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 12 1 3
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