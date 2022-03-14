Хусаинов высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара» (1:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это очень грубая ошибка. Люди, которые судят на поле и сидят за ВАРом имеют один уровень квалификации. К сожалению, он не очень высокий. Такой уровень виден во всех матчах нашей лиги. У наших арбитров очень невысокое судейское образование. Предъявлять требования к высокому уровню судейства нет возможности. ВАР обязательно должен был вмешаться, для чего он тогда нужен? Люди ходят видеть справедливость. Поправьте регламент в работе видеоарбитров наконец!» — сказал Хусаинов «СЭ».

По ходу матча с «Краснодаром» московскому клубу не засчитали 2 забитых мяча.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команды сыграет с «Нижним Новгородом».