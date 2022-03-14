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Сегодня, 18:35

«Вы уверены, что не превратите РПЛ в дворовый чемпионат?» Зарема высказалась против расширения лиги

Зарема Салихова опасается, что расширение РПЛ может превратить турнир в дворовый чемпионат
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» прокомментировала возможное расширение Тинькофф РПЛ.

«Я продолжаю настаивать на введении срочных антикризисных мер. Для увеличения количества матчей необязательно расширять лигу. О каком расширении лиги может идти речь, если вскоре игрокам из нижней турнирной таблицы – а может, не только из нижней – придется добираться на матчи автобусом или ехать в плацкартных вагонах? Прежде чем предлагать расширение лиги, продумайте дорожную карту. Создайте турнир (иностранных консультантов можно не привлекать) первой и второй восьмерки с разделением на группы, играйте в четыре круга. Или еще один турнир организуйте вместо товарищеских матчей сборной, привлекайте больше болельщиков на статусные матчи», – сказала Салихова «СЭ».

Зарема Салихова опасается, что расширение лиги может понизить уровень турнира и уменьшить зрительский интерес к матчам РПЛ.

«Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же «Химки» и «Уфа» ратуют за увеличение команд и «заморозку» лиги. Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым, не убив напрочь интерес к футболу? Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование? Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?» – добавила Салихова.

На данный момент клубы обсуждают возможное расширение Тинькофф РПЛ до 18 команд. Сейчас в чемпионате России по футболу выступает 16 клубов.

Красно-белые с 26 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

 
&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Краснодару&raquo; (1:2) в&nbsp;матче 20-го тура чемпионата России. «Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника». Яркая колонка Заремы Салиховой

 

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Зенит

 6
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