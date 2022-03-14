«Вы уверены, что не превратите РПЛ в дворовый чемпионат?» Зарема высказалась против расширения лиги

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» прокомментировала возможное расширение Тинькофф РПЛ.

«Я продолжаю настаивать на введении срочных антикризисных мер. Для увеличения количества матчей необязательно расширять лигу. О каком расширении лиги может идти речь, если вскоре игрокам из нижней турнирной таблицы – а может, не только из нижней – придется добираться на матчи автобусом или ехать в плацкартных вагонах? Прежде чем предлагать расширение лиги, продумайте дорожную карту. Создайте турнир (иностранных консультантов можно не привлекать) первой и второй восьмерки с разделением на группы, играйте в четыре круга. Или еще один турнир организуйте вместо товарищеских матчей сборной, привлекайте больше болельщиков на статусные матчи», – сказала Салихова «СЭ».

Зарема Салихова опасается, что расширение лиги может понизить уровень турнира и уменьшить зрительский интерес к матчам РПЛ.

«Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же «Химки» и «Уфа» ратуют за увеличение команд и «заморозку» лиги. Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым, не убив напрочь интерес к футболу? Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование? Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?» – добавила Салихова.

На данный момент клубы обсуждают возможное расширение Тинькофф РПЛ до 18 команд. Сейчас в чемпионате России по футболу выступает 16 клубов.

Красно-белые с 26 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.