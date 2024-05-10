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Сегодня, 15:41

Деменко: «Спартаку» нечего терять. Давление от результата полностью ложится на «Краснодар»

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Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 28-м туре РПЛ.

«В любом случае для «Краснодара» это будет трудный матч. Все-таки «Спартаку» по большей части в чемпионате нечего терять, и поэтому давление от результата этой игры полностью ложится на «Краснодар». В любом случае уверен, что это будет атакующая игра. Обе команды неплохи в нападении, и поэтому закрытого футбола не будет», — сказал Деменко «СЭ».

Матч между командами пройдет 11 мая в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.30 мск.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» идет 5-м (43).

(Денис Сафронов)

Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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