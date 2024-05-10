Деменко: «Спартаку» нечего терять. Давление от результата полностью ложится на «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 28-м туре РПЛ.

«В любом случае для «Краснодара» это будет трудный матч. Все-таки «Спартаку» по большей части в чемпионате нечего терять, и поэтому давление от результата этой игры полностью ложится на «Краснодар». В любом случае уверен, что это будет атакующая игра. Обе команды неплохи в нападении, и поэтому закрытого футбола не будет», — сказал Деменко «СЭ».

Матч между командами пройдет 11 мая в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.30 мск.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» идет 5-м (43).

(Денис Сафронов)