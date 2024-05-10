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Александр Мостовой: «Сперцян стал хуже играть после отставки Ивича»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» стать обладателями золотых медалей РПЛ в нынешнем сезоне.

«Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом? Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы. Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, набрав 50 очков. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

11 мая «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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