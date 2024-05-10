Александр Мостовой: «Сперцян стал хуже играть после отставки Ивича»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» стать обладателями золотых медалей РПЛ в нынешнем сезоне.

«Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом? Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто «Зенит» еще дает шансы. Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, набрав 50 очков. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

11 мая «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком».