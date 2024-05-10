«Крылья» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом» в 28-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Гарре, Шитов.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Евгеньев, Печенин, Якуба Соколов, Иванисеня, Ороско, Попов, Писарский, Карпицкий.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Бериша, Ковачев, Камило, Конате.

Запасные: Опарин, Уциев, Тодорович, Камилов, Олейников, Мацуев, Швец, Садулаев, Агаларов.