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Сегодня, 14:45

«Крылья Советов» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграют 10 мая в 28-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Ахмата» Лечи Садулаев.
Лечи Садулаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» дома в Самаре примет «Ахмат» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 15.50 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 28-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» с главным тренером Игорем Осинькиным идут на шестом месте с 40 баллами в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с Магомедом Адиевым находится на десятой строчке с 32 очками.

В последний раз команды встречались 4 октября 2023 года. Тогда «Ахмат» в гостях обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0 в 5-м туре Пути РПЛ группового турнира FONBET Кубка России.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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