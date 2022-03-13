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Судейство

13 марта, 23:45

«Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

«СЭ» разобрал судейство бригады Кукуляка в матче РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
Александр Бобров
Шеф-редактор
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Офсайд Шамара Николсона.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Момент с фолом Кристофера Мартинса Перейры.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Шамар Николсон подыграл себе рукой.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Мяч попал в руку Владимиру Ильину.
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Игра 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2) оказалась богатой на спорные моменты. Красно-белые вовсю критикуют работу бригады Евгения Кукуляка.

Отмененный гол Бакаева

На 14-й минуте матча «Спартак» — «Краснодар» был правильно отменен гол Зелимхана Бакаева. Видеоассистенты провели проверку, начертили линии и определили, что в ходе голевой атаки участвовавший в ней Шамар Николсон оказался за линией офсайда.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Офсайд Шамара Николсона.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Офсайд Шамара Николсона.
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Пенальти в пользу красно-белых

На 37-й минуте арбитр Евгений Кукуляк назначил 11-метровый удар в ворота «быков», поступив вопреки тем разъяснениям и указаниям, которые согласовывались на сборах судей РПЛ.

Дело в том, что мяч отлетел от руки Матвея Сафонова, парировавшего удар по своим воротам, в руку стоявшему рядом Владимиру Ильину. Это та самая ситуация, которую на судейском жаргоне называют «свой в своего». В таких эпизодах УЕФА просит рефери не назначать пенальти. О том же самом говорилось и на сборах российских рефери.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Мяч попал в руку Владимиру Ильину.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Мяч попал в руку Владимиру Ильину.

Теперь все окончательно запуталось — непонятно, как дальше вести себя коллегам Кукуляка и Владимира Москалева, который работал видеоарбитром на игре в Тушине.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Момент в&nbsp;штрафной площади &laquo;быков&raquo;. «Спартак» — «Краснодар»: пенальти в пользу красно-белых назначен ошибочно

Отмененный гол Николсона

На 56-й минуте нападающий красно-белых Шамар Николсон забил гол, который через некоторое время был отменен после вмешательства видеоассистентов Москалева и Валерия Данченко. Они заметили, что перед тем, как отправить мяч в сетку, спартаковец подыграл себе правой рукой. Взятие ворот в такой ситуации засчитывать нельзя.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Шамар Николсон подыграл себе рукой.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Шамар Николсон подыграл себе рукой.
13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Момент в&nbsp;штрафной &laquo;быков&raquo; с&nbsp;рукой Шамара Николсона. «Спартак» — «Краснодар»: гол Николсона правильно отменен

11-метровый удар в ворота «Спартака»

На 84-й минуте Кукуляк зафиксировал нарушение правил со стороны Кристофера Мартинса Перейры и наказал его 11-метровым ударом. Судья определил, что спартаковец сфолил на Эдуарде Сперцяне в своей штрафной площади.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Момент с фолом Кристофера Мартинса Перейры.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Момент с фолом Кристофера Мартинса Перейры.

Решение рефери не очевидное — поклонники красно-белых скажут, что краснодарец сам зацепился за ногу соперника.

При этом видеоассистенты не должны были вмешиваться в действия судьи. Они только провели свою обычную проверку.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
15
9
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1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
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