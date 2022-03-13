«Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

Игра 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» «Краснодар» (1:2) оказалась богатой на спорные моменты. Красно-белые вовсю критикуют работу бригады Евгения Кукуляка

Отмененный гол Бакаева

На 14-й минуте матча «Спартак» — «Краснодар» был правильно отменен гол Зелимхана Бакаева. Видеоассистенты провели проверку, начертили линии и определили, что в ходе голевой атаки участвовавший в ней Шамар Николсон оказался за линией офсайда.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Офсайд Шамара Николсона.

Пенальти в пользу красно-белых

На 37-й минуте арбитр Евгений Кукуляк назначил 11-метровый удар в ворота «быков», поступив вопреки тем разъяснениям и указаниям, которые согласовывались на сборах судей РПЛ.

Дело в том, что мяч отлетел от руки Матвея Сафонова, парировавшего удар по своим воротам, в руку стоявшему рядом Владимиру Ильину. Это та самая ситуация, которую на судейском жаргоне называют «свой в своего». В таких эпизодах УЕФА просит рефери не назначать пенальти. О том же самом говорилось и на сборах российских рефери.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Мяч попал в руку Владимиру Ильину.

Теперь все окончательно запуталось — непонятно, как дальше вести себя коллегам Кукуляка и Владимира Москалева, который работал видеоарбитром на игре в Тушине.

Отмененный гол Николсона

На 56-й минуте нападающий красно-белых Шамар Николсон забил гол, который через некоторое время был отменен после вмешательства видеоассистентов Москалева и Валерия Данченко. Они заметили, что перед тем, как отправить мяч в сетку, спартаковец подыграл себе правой рукой. Взятие ворот в такой ситуации засчитывать нельзя.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Шамар Николсон подыграл себе рукой.

11-метровый удар в ворота «Спартака»

На 84-й минуте Кукуляк зафиксировал нарушение правил со стороны Кристофера Мартинса Перейры и наказал его 11-метровым ударом. Судья определил, что спартаковец сфолил на Эдуарде Сперцяне в своей штрафной площади.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Момент с фолом Кристофера Мартинса Перейры.

Решение рефери не очевидное — поклонники красно-белых скажут, что краснодарец сам зацепился за ногу соперника.

При этом видеоассистенты не должны были вмешиваться в действия судьи. Они только провели свою обычную проверку.