Пиняев: «Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, как реагирует на слухи про переход в один из других клубов РПЛ.

«Никак. Занимаюсь своим делом. Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Также он отметил, что агент не беспокоит его подобными новостями из интернета.

«Нет, зачем. Как агент может трогать в середине сезона, это неправильно. Я сосредоточен на «Крыльях». Идет сезон, для чего мне нужно, чтобы отвлекали? Нет», — добавил футболист.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 10 матчей за клуб из Самары во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.