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Пиняев: «Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, как реагирует на слухи про переход в один из других клубов РПЛ.

«Никак. Занимаюсь своим делом. Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Также он отметил, что агент не беспокоит его подобными новостями из интернета.

«Нет, зачем. Как агент может трогать в середине сезона, это неправильно. Я сосредоточен на «Крыльях». Идет сезон, для чего мне нужно, чтобы отвлекали? Нет», — добавил футболист.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 10 матчей за клуб из Самары во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-mechta-igrat-v-lige-chempionov-stat-odnim-iz-geroev-e-toj-istorii-a-ne-smotret-turnir-po-tv-ili-s-tribuny/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
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