Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Было эмоционально тяжело после поражения от «Динамо»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о настроении команды после поражения от «Динамо» (2:3) в 28-м туре РПЛ.

«В «Балтике» очень тяжело переживали по поводу поражения от «Динамо». Это было эмоционально тяжело. Я сам переживал, ночь не спал. Для этого нужны падения, чтобы потом были взлеты», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

«Балтика» после 28 туров набрала 26 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ.