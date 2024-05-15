Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Корнеев: «Чалов играет на твердую четверку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова.

— Не считаете, что Обляков порой играет слишком глубоко? Опорная зона не его место?

— Лучшая позиция Облякова — это «десятка», в других амплуа он менее функционален!

— Как бы оценили игру Чалова в этом сезоне?

— На твердую четверку, учитывая сложный период с продлением контракта.

— Он уедет в Европу? В какой чемпионат? Если взять, к примеру, Испанию, в какой по уровню клуб он перейдет?

— Федор давно хочет уехать, это может быть любой чемпионат, где уже играют русские футболисты.

— В ЦСКА Федору уже не хватает мотивации?

— Уверен, что с мотивацией у него все в порядке.

Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове
Игорь Корнеев
Федор Чалов
0
Читайте также
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Останется ли Федотов в ЦСКА? Мнение Корнеева
Корнеев: «Сумма за трансфер Файзуллаева должна быть не меньше 5 миллионов»
Корнеев: «Круговой будет номером один на своей позиции, Роша уедет из ЦСКА»
Корнеев: «Светлое пятно в игре «Зенита»? Нино»
Корнеев — о Мостовом: «Андрей должен понять: одного старания мало!»
Корнеев — о трансфере Артура: «Пока это недоразумение! Он не вингер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Балтики» Энрикес: «Живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город»

Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Было эмоционально тяжело после поражения от «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости