Корнеев: «Чалов играет на твердую четверку»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова.

— Не считаете, что Обляков порой играет слишком глубоко? Опорная зона не его место?

— Лучшая позиция Облякова — это «десятка», в других амплуа он менее функционален!

— Как бы оценили игру Чалова в этом сезоне?

— На твердую четверку, учитывая сложный период с продлением контракта.

— Он уедет в Европу? В какой чемпионат? Если взять, к примеру, Испанию, в какой по уровню клуб он перейдет?

— Федор давно хочет уехать, это может быть любой чемпионат, где уже играют русские футболисты.

— В ЦСКА Федору уже не хватает мотивации?

— Уверен, что с мотивацией у него все в порядке.