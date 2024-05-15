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Экс-тренер «Динамо» Силкин о Венделе: «Не должны легионеры диктовать «Зениту» свои желания»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал заявление полузащитника «Зенита» Вендела, что он будет выступать в российском клубе в следующем сезоне.

«Все говорит о том, что легионеры диктуют в «Зените» свои желания. Если «Зенит» считает себя флагманом российского футбола, то порядок там должен быть, как нигде. Не футболисты должны диктовать, увеличивать или не увеличиваться зарплаты. Вендел уже раз прокололся. Раз прокололся, то штраф плати! Надо так с ними», — цитирует Силкина.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 31 матч за питерцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Источник: legalbet.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Силкин
ФК Зенит
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2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
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 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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