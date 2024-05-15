Олусегун — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Это лучшее решение для него»

Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал переход бывшего одноклубника Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Трансфер Ахметова в «Зенит» логичен — это лучшее решение для него. Эта большая команда, ему нужно адаптироваться и он будет играть еще лучше.

Он перешел к принципиальному сопернику? Я не могу говорить за него, это его решение. Согласился бы я перейти в «Зенит»? Не могу пока сказать: если они сделают предложение мне, тогда и буду думать, какое принять решение», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. С того момента 26-летний хавбек провел за сине-бело-голубых 5 матчей, не отметившись результативными действиями.