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Олусегун — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Это лучшее решение для него»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал переход бывшего одноклубника Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Трансфер Ахметова в «Зенит» логичен — это лучшее решение для него. Эта большая команда, ему нужно адаптироваться и он будет играть еще лучше.

Он перешел к принципиальному сопернику? Я не могу говорить за него, это его решение. Согласился бы я перейти в «Зенит»? Не могу пока сказать: если они сделают предложение мне, тогда и буду думать, какое принять решение», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. С того момента 26-летний хавбек провел за сине-бело-голубых 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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