Измайлов: «Балтика» останется в РПЛ»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов уверен, что его команда останется в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«С Игнашевичем все хорошо в «Балтике». Останется ли он на своем посту, если вылетим из премьер-лиги? «Балтика» останется в РПЛ. Все в наших руках. Впереди две решающие игры, которые подведут итог сезона для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 26 очками за два тура до конца первенства.