Корнеев: «Сумма за трансфер Файзуллаева должна быть не меньше 5 миллионов»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника армейцев Аббоса Файзуллаева.

— Файзулаев — лучший трансфер на вход во всей РПЛ в этом сезоне?

— Учитывая вложенные средства и качество игрока, один из лучших.

— Чего ему пока не хватает?

— Игровых минут.

— За какую сумму ЦСКА его продаст в Европу?

— Думаю, армейцы не будут рассматривать его продажу в ближайший сезон, но сумма должна быть не менее 5 миллионов.