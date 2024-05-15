В «Атлетико» отреагировали на информацию об интересе к Тюкавину

Директор «Атлетико» по связям с общественностью Хуан Хосе Анаут прокомментировал информацию об интересе мадридцев к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Нам ничего не известно об интересе к Константину Тюкавину», — цитирует Анаута matchtv.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.