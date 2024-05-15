Корнеев: «Круговой будет номером один на своей позиции, Роша уедет из ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев уверен, что Игорь Акинфеев еще поиграет. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Давайте о ЦСКА. Кто сыграет в воротах армейцев в предстоящем матче — Тороп или Акинфеев?

— Почему-то мне кажется, что Тороп. Хотя по логике должен сыграть Акинфеев!

— Это не последний сезон Игоря Владимировича?

— Уверен, что не последний.

— Самая проседающая позиция в ЦСКА?

— Левый и правый защитники.

— В последних турах на позиции левого латераля действует Агапов. Выиграет ли у него конкуренцию Круговой, который летом присоединится к ЦСКА?

— Круговой будет номером один на этой позиции, если система игры сохранится и в новом сезоне.

— Как вам Келвен на позиции правого латераля?

— Пока не убеждает. Выполняет большой объем работы, но качеств недостаточно.

— С чем связываете такой высокий травматизм Дивеева?

— Возможно, с недостаточным лечением или восстановлением, но это лишь предположение. На этот вопрос может точно ответить сам игрок или доктор!

— Сохранит ли ЦСКА Рошу, который пока отказывается продлевать контракт?

— Думаю, что вряд ли сохранит, так как бразилец давно смотрит в сторону Европы.