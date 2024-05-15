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Форвард «Балтики» Энрикес: «Живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город»

Владислав Корегин
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился впечатлениями от своей жизни в Калининграде.
30-летний чилиец стал игроком клуба РПЛ летом 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25. На его счету 9 забитых мячей и 2 результативные передачи в 35 матчах.

«Я не жил в других российских городах до этого, поэтому не могу сравнивать Калининград с ними. Я живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город. Очень красивый, особенно летом, я наслаждаюсь городом. Люди прекрасно относятся ко мне и остальным игрокам команды. Это помогает в жизни здесь. Мою любимое место в Калининграде Рыбная деревня», — цитирует Энрикеса ТАСС.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 28 туров.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
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 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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