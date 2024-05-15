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Сегодня, 18:37

Зиньковский — о потере места в основе «Спартака»: «Слишкович сказал, что мне хватает желания на тренировках»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович объяснил ему потерю места в стартовом составе.

«Без понятия, с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Спартак» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. После ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды футболист не провел ни одного полного матча.

Зиньковский выступает за красно-белых с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2026/27.

Источник: «Чемпионат»
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Зенит
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