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Защитник Александр Солдатенков: «Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свое первое попадание в сборную России.

— Долго ли ждал вызова в сборную, куда уже давно ездили твои партнеры по «Крыльям»? Как воспринял вызов?

— Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно. Пока сложно это воспринимать. Не скажу, что ждал вызова. Конечно, всегда хотел попасть в сборную, но не акцентировал на этом внимание.

— Игорь Осинькин отмечал, что ты — капитан «Крыльев». Сыграло ли это роль, хоть Валерий Карпин и передает капитанскую повязку от игрока к игроку?

— Возможно, какую-то роль повязка сыграла, но не думаю, что большую.

— Чувствуешь, в чем прибавил сейчас, что добился вызова в сборную?

— Это решает тренерский штаб. Тогда, наверное, я был не готов, а сейчас тренер хочет познакомиться поближе.

— Общались ли уже с Пиняевым? Он будет одним из самых молодых игроков в истории сборной, как думаешь, будут его подтравливать в команде?

— Да, думаю, немножко подтравят, но это нормально.

— Чувствуется в последних матчах, что он становится лидером команды?

— Да, молодец, прибавляет от матча к матчу. Думаю, его ждет серьезный карьерный рост и великое будущее, — сказал Солдатенков Metaratings.ru.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а с командой Узбекистана — 20 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krylev-soldatenkov-dumayu-pinyaeva-zhdyet-velikoe-budushchee-1407156/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Александр Солдатенков
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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