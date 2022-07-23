Певец Жуков: «Первые игры ЦСКА приятны мне, как болельщику команды, но это еще ничего не значит»

Солист поп-группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, смогут ли армейцы навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул.

«Сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство с «Зенитом»? Это вопрос риторический. «Зенит» последние несколько лет находится на первом месте заслуженно, ребята молодцы и показывают ту самую командную игру, которая почему-то не получается у других. Но это игра, невозможно предугадать, придумать, рассчитать это математически.

Мне кажется, что в этом сезоне нас ждет интересный чемпионат. Первые игры ЦСКА приятны мне, как болельщику клуба, но это еще ничего не значит. Мы знаем, как иногда бывает. Как можно начинать чемпионат и скатываться потом или наоборот. Поэтому в последние годы своего боления за футбол, за Игоря Акинфеева, за идею, я смотрю футбол, как футбол. Я получаю удовольствие в этом, а не считаю цифры в турнирной таблице", — сказал Жуков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.