Певец Жуков: «Первые игры ЦСКА приятны мне, как болельщику команды, но это еще ничего не значит»
Солист поп-группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, смогут ли армейцы навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул.
«Сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство с «Зенитом»? Это вопрос риторический. «Зенит» последние несколько лет находится на первом месте заслуженно, ребята молодцы и показывают ту самую командную игру, которая почему-то не получается у других. Но это игра, невозможно предугадать, придумать, рассчитать это математически.
Мне кажется, что в этом сезоне нас ждет интересный чемпионат. Первые игры ЦСКА приятны мне, как болельщику клуба, но это еще ничего не значит. Мы знаем, как иногда бывает. Как можно начинать чемпионат и скатываться потом или наоборот. Поэтому в последние годы своего боления за футбол, за Игоря Акинфеева, за идею, я смотрю футбол, как футбол. Я получаю удовольствие в этом, а не считаю цифры в турнирной таблице", — сказал Жуков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0