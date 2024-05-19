«Ахмат» — «Зенит»: Конате ответил точным ударом на дубль Кассьеры
Нападающий «Зенита» Матео Кассьера за 9 минут оформил дубль в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».
На второй гол футболиста сине-бело-голубых точным ударом на 11-й минуте ответил форвард грозненцев Мохамед Конате. Счет в игре — 2:1 в пользу петербуржцев.
Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».
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|20-31
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|
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|5
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|29
|
15
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|29
|7
|5
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|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
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|36-47
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30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
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Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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