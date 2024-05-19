«Ахмат» — «Зенит»: Конате ответил точным ударом на дубль Кассьеры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьера за 9 минут оформил дубль в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».

На второй гол футболиста сине-бело-голубых точным ударом на 11-й минуте ответил форвард грозненцев Мохамед Конате. Счет в игре — 2:1 в пользу петербуржцев.

Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».