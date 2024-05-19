Борис Ротенберг возглавил российский автоспорт. Прежний глава федерации руководил более 20 лет

Новый президент РАФ давно поддерживал наших пилотов и сам участвовал в гонках.

В Российской автомобильной федерации (РАФ) впервые за двадцать с лишним лет сменился руководитель. Вместо Виктора Кирьянова главой РАФ стал Борис Ротенберг — известный в российском спорте функционер, вице-президент Федерации дзюдо России и президент футбольного клуба «Сочи». В мир автоспорта Борис Ротенберг также погружен более десяти лет. Он является основателем программы SMP Racing, которая помогает развитию молодых российских пилотов и гонок в нашей стране.

Кирьянов решил уйти из-за занятости

По словам 71-летнего Кирьянова, в связи с занятостью на высокой должности в корпорации «Ростех» у него все меньше стало оставаться времени на работу в федерации. Поэтому он решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, поддержал Бориса Ротенберга, а сам стал почетным президентом РАФ.

Кирьянов возглавлял Российскую автомобильную федерацию с 2003 года. За это время в нашей стране явно улучшилась гоночная инфраструктура, появилось много интересных трасс, а также с 2014 по 2021 годы в Сочи проходил этап «Формулы-1». Гостили в нашей стране и другие престижные международные чемпионаты, а наши пилоты вовсю начали осваиваться в международных сериях.

Так, в 2010-м в «Ф-1» дебютировал первый россиянин Виталий Петров по прозвищу Выборгская Ракета, в активе которого есть даже один подиум в королевских гонках. Затем в «Формуле-1» на протяжении нескольких сезонов с переменным успехом (наивысшее место в «Гран-при» — второе) гонялся Даниил Квят, выступали в «Ф-1» и Никита Мазепин, и Сергей Сироткин, которого, кстати, активно поддерживала SMP Racing, образованная в 2013-м.

Целью этой гоночной программы является поддержка и развитие молодых талантливых российских пилотов, а также развитие автоспорта в стране в целом. В разные годы SMP Racing помогла Сироткину, чемпиону «Формулы-3» Роберту Шварцману, лучшей российской пилотессе Ирине Сидорковой, Михаилу Алешину, Кириллу Лодыгину, Александру Смоляру и многим другим. Благодаря поддержке, в том числе финансовой, они получали возможность участвовать в международных чемпионатах и прогрессировать. Кроме того, SMP Racing выступала отдельной командой в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC и даже строила собственные авто.

В 2022-м, после того как Международная автомобильная федерация запретила выступать нашим гонщикам под российским флагом, в SMP Racing решили отказаться от выступлений в международных чемпионатах, сосредоточившись на поддержке автоспорта внутри страны. Под эгидой SMP Racing проводится престижный чемпионат — Российская серия кузовных гонок СМП РСКГ, также в программе, само собой, не забывают о картинге и «Формуле-4».

Борис Ротенберг на очередной отчетно-выборной конференции РАФ. Фото Российская автомобильная федерация

Разносторонние интересы в спорте

Самому Борису Ротенбергу сейчас 67 лет. Его спортивные интересы весьма разносторонние — он руководит футбольным клубом «Сочи». Кроме того, бизнесмен является вице-президентом Федерации дзюдо России, как и его старший брат Аркадий, также входящий в совет Федерации хоккея России и до недавнего времени возглавлявший в качестве президента московское хоккейное «Динамо». Роман Ротенберг, сын Бориса, в качестве главного тренера возглавляет хоккейный СКА и сборную «Россия-25», а также занимает пост первого вице-президента ФХР. Супруга нового главы РАФ Карина Ротенберг возглавляет Федерацию конного спорта Москвы, еще один сын Борис был футболистом, а сейчас является вице-президентом «Локомотива». Племянник Павел играл в хоккей в петербургском «Динамо».

Причем сам Борис Ротенберг не только занимается гонками как функционер, но и сам участвовал в различных соревнованиях. В частности, он является призером марафонов «24 часа Дайтоны» и «24 часа Барселоны», участником Европейской серии Ле Манн, серий Ferrari Challenge Europe и Blancpain Endurance Series, а также Первенства International GT Open. В общем, его избрание президентом РАФ не стало сюрпризом, к тому же в качестве преемника его видел и Кирьянов.

«С 2013 года, когда программа SMP Racing начала свою деятельность, мы работали рука об руку для развития российского автоспорта. Пилоты команды SMP Racing добились выдающихся результатов в национальных, европейских и мировых гоночных сериях. Соревнования, которые мы проводим совместно с РАФ — в том числе чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам СМП РСКГ, — динамично развиваются и не уступают по уровню лучшим зарубежным турнирам. При этом сфера ответственности РАФ не ограничивалась нашими совместными проектами. И сейчас я считаю главной целью продолжить начатое, организовать поддержку для дальнейшего развития всех автоспортивных дисциплин и добиваться новых побед», — заявил Борис Ротенберг.

В работе РАФ он выделил несколько направлений — создание российского гоночного автомобиля «Формулы-4», продолжение развития детского юношеского картинга, укрепление международного сотрудничества со странами-партнерами из азиатского региона и странами БРИКС и развитие прорывных автоспортивных проектов формата «фиджитал». Причем в рамках проекта «Игры будущего» SMP Racing в марте уже занималась организацией международной фиджитал-гонки «Формулы-4» на Всемирном фестивале молодежи.