Оливье Тилль: «В России ситуация с коронавирусом все хуже с каждым днем. Не думаю, что сезон возобновят»

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль поделился мнением о пандемии коронавируса в России, а также заявил, что не считает возобновление чемпионата России-2019/20 возможным.

— После того, как чемпионат остановили, мы провели две тренировки, а потом перестали, — приводит Mental.lu слова Тилля. — Сначала нам говорили, что тренировок не будет месяц. Тем не менее, со временем количество случаев заражения росло, за последние три недели Россия преодолела планку в 150 000 случаев. В больницах больше нет мест... Уже месяц нельзя выходить на улицу. Ситуация становится все хуже и хуже. В день фиксируют по 10 000 случаев, а в городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга просто катастрофа! В Башкирии сейчас гораздо спокойнее, тут всего 1 200 зараженных, не так и много по сравнению с тем, что в мире 4 миллиона случаев. В Уфе закрыто все, кроме продуктовых магазинов, но их здесь достаточно много, так что не испытываем больших проблем. Можно спокойно ходить в магазин, но обязательно в защитной маске.

Если честно, то не думаю, что сезон возобновят. Ситуация становится хуже с каждым днем. Фиксируют много случаев заражения в больших городах. Некоторые футболисты уехали в родные страны и непонятно, смогут ли они вернуться в Россию.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.