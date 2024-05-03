Балахнин: «Не стал бы списывать «Сочи» со счетов, пока остаются теоретические шансы»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин выразил сожаление, что «Сочи» является главным кандидатом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по окончании сезона.

«Конечно, есть «Сочи», у которого уже солидное отставание даже от зоны стыков, но я бы не стал списывать их со счетов, пока остаются теоретические шансы на спасение. Даже немного жаль, что сочинцы поздно спохватились, но тут уже ничего не вернуть. За четыре тура до конца чемпионата «Сочи» – главный претендент на вылет. Однако подопечные Роберта Морено весной показывают хороший футбол, на равных играют с очень сильными соперниками.

«Балтика» серьезно прибавила после зимних усилений. Объективно сдал «Факел» в весенней части чемпионата. «Урал» и «Оренбург» тоже не блещут результатами и стабильностью в последних матчах. По исполнителям все вышеназванные команды хороши, их трудно назвать аутсайдерами, язык не поворачивается», – приводит слова Балахнина Legalbet.

После 26 туров чемпионата России «Сочи» с 20-ю очками замыкает турнирную таблицу, однако после зимней паузы команда под руководством Роберта Морено потерпела в РПЛ только одно поражение от «Ахмата», победила «Спартак», а также поделила очки с «Локомотивом» и ЦСКА.