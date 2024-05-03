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Сегодня, 13:07

Габулов — об ошибках Лещука в матче против «Спартака»: «Нужно ждать следующего шанса, и все пройдет»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов поддержал голкипера бело-голубых Игоря Лещука, который подвергся критике за две результативные ошибки в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Он спокойно справится. Это рабочие моменты. У каждого футболиста и вратаря в карьере случаются неудачные эпизоды, когда нужно успокоиться и начать работать по новой. Нужно стараться прогрессировать, ждать следующего шанса, и все пройдет», — приводит Sport24 слова Габулова.

Также он ответил на вопрос, нужно ли «Динамо» усиливать вратарскую позицию.

«Сейчас сложно сказать — в зависимости от того, как пройдет концовка чемпионата, каких результатов «Динамо» добьется. На основе этих результатов и надо анализировать. Если смогут побороться за чемпионство, то тут и говорить не о чем. Хотя в длинную уже стоит рассматривать варианты», — добавил экс-футболист бело-голубых.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 26 туров.

Источник: Sport24
Владимир Габулов
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
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8
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 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
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 Факел 26 6 9 11 19-28 27
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 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
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