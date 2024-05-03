Габулов — об ошибках Лещука в матче против «Спартака»: «Нужно ждать следующего шанса, и все пройдет»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов поддержал голкипера бело-голубых Игоря Лещука, который подвергся критике за две результативные ошибки в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Он спокойно справится. Это рабочие моменты. У каждого футболиста и вратаря в карьере случаются неудачные эпизоды, когда нужно успокоиться и начать работать по новой. Нужно стараться прогрессировать, ждать следующего шанса, и все пройдет», — приводит Sport24 слова Габулова.

Также он ответил на вопрос, нужно ли «Динамо» усиливать вратарскую позицию.

«Сейчас сложно сказать — в зависимости от того, как пройдет концовка чемпионата, каких результатов «Динамо» добьется. На основе этих результатов и надо анализировать. Если смогут побороться за чемпионство, то тут и говорить не о чем. Хотя в длинную уже стоит рассматривать варианты», — добавил экс-футболист бело-голубых.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 26 туров.