Терентьев — о контракте: «Пока «Ростов» ничего не говорил. Открыт для предложений»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев поделился мнением о своем контракте, который истекает в конце сезона.

«Пока клуб ничего не говорил, я не спрашивал. Так что открыт для предложений. Хотел бы я остаться в «Ростове»? Конечно, здесь много друзей, любовь болельщиков. Так что посмотрим», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

Терентьев выступает за «Ростов» с 2020 года. В текущем сезоне 31-летний защитник провел 23 матча и забил один гол.