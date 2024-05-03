Агентство Роши: «Виллиан проводит великолепный сезон»

Представитель агентства Sferico Sports Management поделился мнением о выступлениях защитника ЦСКА Виллиана Роши в этом сезоне.

«Роша — один из лучших защитников РПЛ, он проводит великолепный сезон», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста 2 гола и 1 результативная передача в 31 матче.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025-го.