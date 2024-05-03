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Сегодня, 13:30

Агентство Роши: «Виллиан проводит великолепный сезон»

Алина Савинова
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Представитель агентства Sferico Sports Management поделился мнением о выступлениях защитника ЦСКА Виллиана Роши в этом сезоне.

«Роша — один из лучших защитников РПЛ, он проводит великолепный сезон», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста 2 гола и 1 результативная передача в 31 матче.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025-го.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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 - : -
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