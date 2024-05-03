Чернов: «На «Спартак» и команды из нижней части таблицы настраиваются по-особенному»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, кто для красно-белых является неудобным соперником.

«С какими командами тяжелее играть? Со всеми, наверное. На нас и команды из нижней части таблицы настраиваются по-особенному. Всегда, когда «Спартак» к ним приезжает, они проводят лучшие игры. Поэтому нам приходится включаться, быть на две головы сильнее. У нас сейчас достаточно ровный чемпионат», — цитирует Sport24 Чернова.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.