Агент Обухова — о контракте с «Оренбургом»: «Этот вопрос отложили до завершения сезона»

Футбольный агент Сергей Пушкин высказался об истекающем контракте нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом». Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня этого года.

«Сейчас главная задача — восстановление Владимира. Что касается контракта, этот вопрос мы отложили до конца сезона. Летом обсудим. Сейчас пока непонятно, где окажется команда по окончании сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

В текущем сезоне 32-летний Обухов провел за «Оренбург» 22 матча во всех турнирах и забил 5 голов. Он выступает за оренбургскую команду с 2022 года.