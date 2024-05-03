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Сегодня, 14:00

Мешков назначен главным арбитром на матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат»

Алина Савинова
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Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС опубликовал судейские назначения на матчи 27-го тура чемпионата России.

Главным арбитром встречи «Краснодар» — «Ахмат» будет Виталий Мешков. Игра пройдет в субботу, 4 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени.

4 мая (суббота)

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

5 мая (воскресенье)

«Динамо» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

6 мая (понедельник)

«Урал» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

«Факел» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Олег Соколов.

По итогам 26 туров «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с таким же количеством баллов занимает вторую строчку, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Тройку призеров замыкает «Динамо», у которого 47 очков.

Источник: https://rfs.ru/news/220337
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ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

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Динамо

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П
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Максим Глушенков

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 8
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