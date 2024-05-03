Мешков назначен главным арбитром на матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат»

РФС опубликовал судейские назначения на матчи 27-го тура чемпионата России.

Главным арбитром встречи «Краснодар» — «Ахмат» будет Виталий Мешков. Игра пройдет в субботу, 4 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени.

4 мая (суббота)

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

5 мая (воскресенье)

«Динамо» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

6 мая (понедельник)

«Урал» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

«Факел» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Олег Соколов.

По итогам 26 туров «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с таким же количеством баллов занимает вторую строчку, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Тройку призеров замыкает «Динамо», у которого 47 очков.