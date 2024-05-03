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Деменко: «Новость о продлении контракта Семака может здорово сказаться на коллективе»

Деменко считает, что продление контракта Семака поможет «Зениту» психологически
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Видимо, руководство «Зенита» новым долгосрочным контрактом хочет показать свое доверие к специалисту, который на протяжении многих лет приводит команду к чемпионству. Думаю, Сергею Богдановичу очень приятно, что даже на фоне такого не самого удачного и стабильного сезона с ним все равно хотят продлить соглашение. Также новость о продлении контракта Семака может очень здорово сказаться на коллективе. Футболисты же тоже могут засуетиться, если бы пошла информация о смене тренера. Но в целом я бы не сказал, что трудно представить кого-то у руля «Зенита», кроме Семака. Есть достаточно специалистов, которые могли бы или хотели бы поработать в петербургском клубе», — приводит слова Деменко Legalbet.

По мнению бывшего игрока «Зенита», руководство сине-бело-голубых устраивают отношения, которые выстроил Семак между тренерским штабом и футболистами. При этом, нет гаранитий, что сам он захочет столько лет работать на одном месте.

«Ситуации в жизни и спорте все-таки бывают разные», — резюмировал Деменко.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Семак возглавляет команду с лета 2018 года и стал абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера «Зенита». Кроме того, он самый титулованный специалсит в истории петербургского клуба. Вместе с командой Семак завоевал десять трофеев: пять чемпионств, Кубок страны и четыре Суперкубка России.

Источник: Legalbet
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
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