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Колыванов: «Спартак» всегда хочет бороться за первое место, а Слишкович соответствует критериям»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил работу Владимира Слишковича на посту главного тренера «Спартака».

«После замены Абаскаля команда преобразилась. Они играю достаточно уверенно, действуют в обороне на ноль, создают моменты. Главное — побеждают, наконец. Уход сказался положительно. Но Слишковичу нужно время. Понятно, что «Спартак» всегда хочет бороться за первое место, а нынешний тренер соответствует критериям. Клуб его оставил, потому что видит образованного тренера, который умеет налаживать связи с футболистами. Он сделал коррективы в разных позициях, да и ребята себя по-другому почувствовали.

При Слишковиче средняя длина передач команды увеличилась? Самое страшное в футболе — это первая передача при отборе мяча. Если она точно выполнена, то отлично. Но чтобы играть в короткий пас, нужны высококлассные футболисты как у «Барселоны», «Манчестера». У «Спартака» это не всегда получалось, было много обрезов и потерь. Был у них матч с «Динамо» (2:1) в чемпионате, который они выиграли по счёту, но не по игре. Наверное, тогда Слишкович понял, что в короткую и среднюю передачу при высоком давлении и прессинге играть достаточно сложно. Он изменил тактику. То, что они стали играть длиннее, дает плоды», — цитирует Legalbet Колыванова.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.

Источник: https://legalbet.ru/news/komanda-preobrazilas-kolivanov-raskril-takticheskij/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Спартак
 - : -
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Урал – Балтика
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