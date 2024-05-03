Колыванов: «Спартак» всегда хочет бороться за первое место, а Слишкович соответствует критериям»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил работу Владимира Слишковича на посту главного тренера «Спартака».

«После замены Абаскаля команда преобразилась. Они играю достаточно уверенно, действуют в обороне на ноль, создают моменты. Главное — побеждают, наконец. Уход сказался положительно. Но Слишковичу нужно время. Понятно, что «Спартак» всегда хочет бороться за первое место, а нынешний тренер соответствует критериям. Клуб его оставил, потому что видит образованного тренера, который умеет налаживать связи с футболистами. Он сделал коррективы в разных позициях, да и ребята себя по-другому почувствовали.

При Слишковиче средняя длина передач команды увеличилась? Самое страшное в футболе — это первая передача при отборе мяча. Если она точно выполнена, то отлично. Но чтобы играть в короткий пас, нужны высококлассные футболисты как у «Барселоны», «Манчестера». У «Спартака» это не всегда получалось, было много обрезов и потерь. Был у них матч с «Динамо» (2:1) в чемпионате, который они выиграли по счёту, но не по игре. Наверное, тогда Слишкович понял, что в короткую и среднюю передачу при высоком давлении и прессинге играть достаточно сложно. Он изменил тактику. То, что они стали играть длиннее, дает плоды», — цитирует Legalbet Колыванова.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.