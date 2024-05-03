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Сегодня, 08:15

Юран объяснил, почему «Пари НН» крупно проиграл «Ахмату»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сергей Юран в интервью «СЭ» дал понять, что был готов продолжать тренировать «Пари НН» после поражения от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ.

— В среду вы простились с командой. Как все прошло?

— Стандартная процедура. Поблагодарили друг друга за работу, особенно за хорошую первую часть. Сказал парням, что нормально потрудились. Как-то так.

— Что вам игроки ответили?

— Да все довольно быстро прошло. У игроков уже была запланирована тренировка. Не хотелось их надолго отвлекать. Им же надо готовиться к заключительным матчам сезона.

Недолгая беседа. Весь наш тренерский штаб поблагодарил ребят.
— После финального свистка матча с «Ахматом» (1:5) было предчувствие, что это ваша последняя игра на посту главного тренера «Пари НН»?

— Да нет. Не было никакого такого чувства. Это футбол. Он состоит из побед и поражений, ничейных результатов. Да, проиграли, опустились на одну строчку вниз — на 11-е место. Это уже потом, когда прилетел в Москву начала появляться информация...

— Что случилось с командой во втором тайме в Грозном?

— Не забывайте, что с 55-й минуты мы играли в меньшинстве. За вторую желтую удалили Боженова. Ну и допустили довольно простые ошибки. Детские. И при втором голе, и потом. При всем уважении, на таком уровне так ошибаться нельзя. Да и у «Ахмата» многое стояло на кону. Сказались наши кадровые проблемы. Недобрали мы футболистов в зимнее трансферное окно. Два человека у нас травмированы — Майга и Марадишвили. Всем в Грозном играть непросто. А когда у тебя на одного человека меньше... Да и обойма небольшая.

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки
Сергей Юран
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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