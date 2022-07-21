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Новичок ЦСКА Гайич ответил на вопрос о том, готов ли он заменить Марио Фернандеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок ЦСКА, защитник Милан Гайич ответил на вопрос о том, готов ли он заменить в составе армейцев Марио Фернандеса.

31-летний Фернандес покинул красно-синих по окончании сезона-2021/22. Футболист объявил о том, что он решил приостановить карьеру и вернуться на родину, в Бразилию.

«Марио играл здесь почти 10 лет и выступал за сборную России. Он почти что русский, хоть и родился в Бразилии, ха. Слышал, что Марио стал легендой ЦСКА, но ему пришлось уйти: вы же понимаете, это жизнь, иногда приходится принимать непростые решения.
Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьезными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним», — приводит «Чемпионат» слова Гайича.

Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом. 26-летний серб дебютировал за красно-синих 16 июля в матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0). Футболист не отличился результативными действиями в игре против команды из Екатеринбурга.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4762183-novichok-cska-gajich-otvetil-na-vopros-o-tom-gotov-li-on-zamenit-v-klube-mario-fernandesa.html
Марио Фернандес
Милан Гайич
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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