Ларин: «Мне кажется, Осинькин сейчас находится на своем месте»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил возможность приглашения тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на должность главного тренера сборной России.

«Наверно каждому человеку интересно потренировать сборную. Но одно дело интересно и совсем другое — на своем месте человек или нет? Мне кажется, Игорь Витальевич сейчас находится на своем месте», — цитирует Metaratings.ru Ларина.

58-летний Осинькин тренирует «Крылья Советов» с июля 2020 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате России.