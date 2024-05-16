Низовцев: «Надеюсь, что за два тура не будет судейских ошибок и все решится на футбольном поле»

Бывший полузащитник «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал решение судьи Евгения Буланова засчитать третий гол «Динамо» в ворота калининградской команды в матче 28-го тура РПЛ (3:2).

«Момент пограничный. Как можно дать нарушение за блокировку, так и продолжить игру. Все это на усмотрение судьи. Конечно, я буду на стороне «Балтики», что можно дать свисток и назначить штрафной удар. Надеюсь, что за два тура не будет судейских ошибок и все решится на футбольном поле. К сожалению, «Балтика» еще зависит от параллельных игр», — цитирует «Спорт День за Днем» Низовцева.

«Балтика» набрала 26 очков в 28 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.