Даев: «Несколько игроков покинули команду, поэтому игра «Зенита» стала не такой сильной»

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев прокомментировал результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Несколько игроков покинули команду, поэтому игра «Зенита» стала не такой сильной. Хотя, по большому счету, такая большая скамейка запасных должна была все это нивелировать. Но, по-видимому, игроки, которые ушли, были определяющими и вели игру команды. Хотя «Зенит» стал чемпионом пять лет подряд и, наверно, мотивация тоже снизилась, но это уже вопрос к тренерскому штабу. Если мотивация снижается, игроков нужно менять и брать тех, у которых мотивация есть.

Финансово все это «Зенит» может себе позволить. Тут вопросы к тренерскому штабу. Если игроки могут воспринимать требования, правильно реагировать и работать, то, конечно, проще их мотивировать. А если игрок так перенасытился, что только в разговоре готов, но уже нет чувствует мотивации на подсознательном уровне, то, конечно, надо менять. Мне кажется, некоторые хорошо себя чувствуют в «Зените», сидя в запасе и изредка выходя на замену. Все их устраивает, и поэтому такая ситуация сложилась в команде», — цитирует Metaratings.ru Даева.

В этом сезоне «Зенит» набрал 51 очко в 28 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Динамо», у которого на 2 очка больше.