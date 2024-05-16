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Сегодня, 02:37

Даев: «Несколько игроков покинули команду, поэтому игра «Зенита» стала не такой сильной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев прокомментировал результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Несколько игроков покинули команду, поэтому игра «Зенита» стала не такой сильной. Хотя, по большому счету, такая большая скамейка запасных должна была все это нивелировать. Но, по-видимому, игроки, которые ушли, были определяющими и вели игру команды. Хотя «Зенит» стал чемпионом пять лет подряд и, наверно, мотивация тоже снизилась, но это уже вопрос к тренерскому штабу. Если мотивация снижается, игроков нужно менять и брать тех, у которых мотивация есть.

Финансово все это «Зенит» может себе позволить. Тут вопросы к тренерскому штабу. Если игроки могут воспринимать требования, правильно реагировать и работать, то, конечно, проще их мотивировать. А если игрок так перенасытился, что только в разговоре готов, но уже нет чувствует мотивации на подсознательном уровне, то, конечно, надо менять. Мне кажется, некоторые хорошо себя чувствуют в «Зените», сидя в запасе и изредка выходя на замену. Все их устраивает, и поэтому такая ситуация сложилась в команде», — цитирует Metaratings.ru Даева.

В этом сезоне «Зенит» набрал 51 очко в 28 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Динамо», у которого на 2 очка больше.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-cska-daev-nekotorye-khorosho-sebya-chuvstvuyut-v-zenite-sidya-v-zapase-363334/
Вячеслав Даев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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