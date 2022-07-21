Аршавин считает, что только Матвей Сафонов сможет усилить вратарскую позицию в «Зените»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что ни один российский вратарь, кроме голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, не сможет усилить команду из Санкт-Петербурга.
«Моя позиция простая — в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги? У нас есть сильные Даниил Одоевский и Давид Бязров. Сейчас Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально», — приводит РИА «Новости» слова Аршавина.
Также Аршавин поделился мнением о перспективах воспитанника «Зенита» Даниила Одоевского.
«Главный защитник Даниила Одоевского — это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в «Зенит», подписал с ним контракт и поддерживает его. Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари. Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь», — добавил Аршавин.
Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Нынешний контракт 23-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 16 миллионов евро.
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|Кр. Советов
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|Сочи
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3
|ЦСКА
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4
|Краснодар
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|2-2
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5
|Факел
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|2-2
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6
|Зенит
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|0
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|0
|1-1
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7
|Динамо
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|0
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8
|Локомотив
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|1-1
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9
|Ахмат
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|0
|1
|0
|1-1
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10
|Ростов
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
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ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
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Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
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Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
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Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
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Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
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Ахмат – Факел
|- : -
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1