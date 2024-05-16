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Сегодня, 04:43

Горшков: «Новички "Зенита" еще могут показать себя в будущем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о зимней трансферной кампании сине-бело-голубых.

«У новичка «Зенита» Артура действительно пока далеко не самая лучшая статистика, но, наверное, можно говорить, что все зимние приобретения сине-бело-голубых еще не полностью себя раскрыли. Они еще могут показать себя в будущем. От Малкома, в свое время, тоже долго ждали, когда он наконец будет показывать высокий уровень. У него же тоже не все сразу получалось, там тоже период около сезона прошел, чтобы он здорово заиграл.

Пока, конечно, есть ощущение, что это все такие себе трансферы. Сразу они себя точно не оправдали, но посмотрим, что будет в дальнейшем. Предпосылки, чтобы в будущем сезоне новички себя полностью раскрыли, наверное, есть, но в футбольной жизни порой складывается по-разному: один может загрустить и не перестать развиваться, другой раскроется и покажет себя во всей красе», — цитирует Legalbet Горшкова.

Источник: https://legalbet.ru/news/gorshkov-o-zimnih-transferah-zenita-ot-malkoma-tozhe/
Александр Горшков (футбол)
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Константин Тюкавин

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