Колосков: «Реформы повысят мастерство наших футболистов. Это сделает нас более конкурентоспособными»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о реформах лиг в российском футболе. 13 июля РФС опубликовал заявление по этому поводу.

«Тема реформ не нова, — сказал Колосков «СЭ». — Дюков уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Все это приведет к повышению мастерства наших футболистов. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене. В течение последних двух лет были поиски, тема с реформами обсуждалась. Наконец-то выстроилась определенная линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для всего необходимо время. Могу сказать одно: решение направлено в лиги и клубы. Это очень важно, ведь именно команды заинтересованы выступать на высоком уровне, чтобы сохранился зрительский интерес. Идеологи этой перестройки говорят о том, что реформы дадут больше денег клубам. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить все с командами. Я полностью за такой подход».

Колосков также считает, что необходимо сделать упор на тренировочном процессе и подготовке резерва.

«Клубы выступили против реформ? Кто вообще сказал, что «Урал» и «Ростов» — это средние команды? Дюков так решил? Вот мы средние, нас надо пожалеть, поберечь. Так не будьте средними. Работайте по три раза день, и будете не средними, а на высоком уровне. Не понимаю этого момента. РФС рекомендовали убрать количественные ограничения на игроков? Необходимо заниматься подготовкой собственных футболистов, созданием резерва. Все считают, что главный тормоз — это лимит. Но самый главный тормоз — это тренировочный процесс и подготовка резерва. Именно на этом необходимо сделать упор», — добавил Колосков.