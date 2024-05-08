Дасаев: «РПЛ стала интереснее. У трех команд есть шансы на чемпионство»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Трудно назвать фаворита. Сейчас турнир стал интереснее. И «Динамо», и «Краснодар» претендуют на чемпионство, помимо «Зенита». У трех команд есть шансы», — сказал Дасаев «СЭ».

После 27-ми туров РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).