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Expressen: Старфельт согласовал переход из «Рубина» в «Селтик»

10:47
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт согласовал переход в «Селтик», сообщает Expressen.

По информации источника, 26-летнему шведу осталось пройти медицинское обследование для перехода в шотландский клуб. Сообщается, что «Селтик» заплатит за футболиста около 5 миллионов евро. 500 тысяч из них получит «Гетеборг», за который Старфельт выступал до перехода в «Рубин». Шведский клуб должен получить 10 процентов от последующей продажи игрока.

Старфельт выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.expressen.se/sport/fotboll/avslojar-carl-starfelt--lamnar-klar-for-celtic/

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Иван Торопцев все материалы автора

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