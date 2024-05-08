Игнашевич оштрафован на 200 тысяч рублей за критику судейства в матче с «Уралом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе главному тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Выражение «позорное судейство» — это оскорбительное выражение по отношению к официальному лицу матчу. Игнашевич принес извинение, принял участие в заседании. Решение по Игнашевичу — два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок 6 месяцев. Главный тренер может оспорить денежный штраф», — сказал Григорьянц на заседании КДК РФС.

Во время флеш-интервью после игры главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал судейство позорным.

«Урал» обыграл «Балтику» благодаря голу Алексея Ионова на 90+5-й минуте встречи. После этой победы команда из Екатеринбурга поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 27 матчах.