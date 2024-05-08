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Игнашевич оштрафован на 200 тысяч рублей за критику судейства в матче с «Уралом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе главному тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Выражение «позорное судейство» — это оскорбительное выражение по отношению к официальному лицу матчу. Игнашевич принес извинение, принял участие в заседании. Решение по Игнашевичу — два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок 6 месяцев. Главный тренер может оспорить денежный штраф», — сказал Григорьянц на заседании КДК РФС.

Во время флеш-интервью после игры главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал судейство позорным.

«Урал» обыграл «Балтику» благодаря голу Алексея Ионова на 90+5-й минуте встречи. После этой победы команда из Екатеринбурга поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 27 матчах.

Сергей Игнашевич
ФК Балтика
ФК Урал
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

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