Дасаев назвал правильным решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал «СЭ» решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

«Конкурентов у Семака пока нет. Поэтому считаю это решение правильным. Он показывает результат», — сказал Дасаев «СЭ».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.