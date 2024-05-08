Якимов признался, что доволен матчем «Факела» с «Зенитом»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов рассказал, что команда довольна результатом матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Это был сумасшедший матч, мы довольны тем, что смогли вырвать ничью с «Зенитом». Крутые эмоции. Все в команде счастливы, что так случилось», — цитирует Якимова «РБ Спорт».