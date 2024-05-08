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Сегодня, 16:25

Metaratings: Марио Фернандес не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона

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Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес не выйдет на поле в оставшихся матчах текущего сезона из-за полученного ранее повреждения, сообщает Metaratings.

По данным источника, в руководстве петербургского клуба пока не приняли решение по будущему 33-летнего футболиста. Есть вероятность, что игрок продолжит выступать за сине-бело-голубых.

Фернандес перешел в «Зенит» летом прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 12 встречах и не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Metaratings
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
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Сочи – Пари НН
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