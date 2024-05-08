«Спартак» оштрафован на 40 тысяч за задержку выхода команды из раздевалки

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях клубам по итогам 27-го тура РПЛ.

«Оренбург» — «Крылья Советов». Хозяева получили штраф в размере 20 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки. «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей за ранний выход представителей клубного СМИ на поле после по окончания матча против «Сочи».

По матчу «Пари НН» — «Спартак». Главный тренер хозяев Саша Илич оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. «Спартак» — штраф 40 тысяч за задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча.

Главный тренер «Факела» Черевченко оштрафован на 10 тысяч за пределы техзоны.

Рахимов и Карпин оштрафованы по 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. У тренер «Рубина» это тринадцатое нарушение в сезоне, а для тренера «Ростова» — четырнадцатое", — сказал Григорьянц.