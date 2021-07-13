Как может измениться РПЛ. Есть несколько вариантов нового формата

Спасут ли голландцы наш футбол?

РПЛ в ближайшие годы может претерпеть серьезные изменения. РФС совместно с нидерландской компанией Hypercube разработал несколько вариантов нового формата турнира. Приводим главную информацию.

Нынешний формат РПЛ Hypercube назвали «Земля 16». Из недостатков голландцы отметили малое количество матчей между топ-клубами, а также встреч, где «что-то поставлено на карту». Кроме того, Hypercube определила, что в таком формате РПЛ имеет ограниченную коммерческую ценность.

Первый альтернативный формат получил название «Земля 18». Как несложно догадаться, количество команд — участниц РПЛ в этом случае станет на две больше. Расширится календарь — вместо 30 матчей станет 34. Победитель по-прежнему получает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Команда, занявшая второе место, попадает в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Бронзовый призер отправляется в Лигу конференций, где ему также предстоит пройти отбор.

В подвале турнирной таблицы все без изменений — две последние команды вылетают напрямую, а 15-я и 16-я проводят стыковые матчи с представителями ФНЛ, занявшими 3-е и 4-е места соответственно. Из серьезных нововведений: клубы, занявшие с 4-го по 7-е места, играют между собой в плей-офф за вторую путевку в Лигу конференций. Так, по мнению Hypercube, в РПЛ станет чуть больше топ-матчей, где решаются серьезные турнирные задачи.

Официальное заявление РФС о реформах лиг. Объясняем суть предлагаемых реформ по ссылке:https://t.co/WisVIGbD0R — РФС (@rfsruofficial) July 13, 2021

«Марс 16» — более радикальная схема. Клубы проводят привычные 30 туров, после чего их делят на три группы: 1-4-е, 5-12-е и 13-16-е места. При этом все очки, заработанные по ходу первого этапа, делятся пополам.

Затем в группах проходят матчи каждый с каждым — по одному дома и на выезде. В первой группе решается судьба чемпионства и путевок в еврокубки. Вторая группа (5-12-е места) делится между собой на пары, и проводится плей-офф, где победителю достается еще одна путевка в Лигу конференций.

В третьей группе все по примеру лидеров — 6 матчей, по два с каждым из соперников. Но победитель получает право остаться в РПЛ, а последняя команда напрямую вылетает в ФНЛ. Клубы, занявшие в этом мини-турнире 2-е и 3-е места, участвуют в стыковых матчах с представителями ФНЛ.

Hypercube считает, что таким образом в РПЛ станет больше топовых матчей. Однако из недостатков голландцы отметили слишком растянутый календарь — каждой из команд придется провести как минимум 36 туров.

«Юпитер 16» предполагает проведение РПЛ по швейцарской системе. 16 клубов проводят по 24 матча (12 дома и 12 в гостях), после чего формируется промежуточная таблица. Очки в этом случае также делятся пополам.

Клубы, занявшие с 1-го по 6-е места, играют между собой 10 матчей (по 5 дома и в гостях). Дальше все по проверенной схеме: победитель выходит в Лигу чемпионов, вторая команда попадает в квалификацию Лиги чемпионов, третья команда отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Клуб, занявший четвертое место, сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Во второй группе, где представлены клубы с 7-е по 16-е место, проводят по 9 матчей. Два лидера позже играют между собой за право сразиться с четвертой командой из первой группы за вторую путевку в Лигу конференций. Команды, занявшие третье и четвертое места с конца, играют в стыках с клубами ФНЛ. Две последние команды напрямую вылетают из РПЛ.

По мнению Hypercube, при таком формате будет больше классных матчей, что повысит, в свою очередь, посещаемость стадионов. Но опять-таки есть проблема в «растянутости» календаря.

«Юпитер 20» — та же швейцарская система, но с большим количеством команд в РПЛ. Первый этап предполагает 24 матча (по 12 дома и на выезде), промежуточную таблицу и разделение очков пополам.

Разница с «Юпитером 16» заключается в том, что команды поделят на три группы: 1-6-е места, 7-14-е и 15-20-е. Первая также борется за чемпионство и еврокубки, вторая — за вторую путевку в Лигу конференций, третья — за право остаться в РПЛ и не вылететь в ФНЛ.

Помимо удлиненного сезона Hypercube отмечает здесь сложный инновационный формат и то, что РПЛ придется найти еще четыре команды, которые смогли бы соответствовать требованиям.

Николай Егорычев